Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 30% годовых

Фото: каса банку (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по кредитам для населения за 2020 год почти не изменились

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,5 п.п. до 5,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за год снизились с 17,6% до 8,5% годовых, по валютным выросли с 5,0% до 5,2%.

Кредитный портфель банков за 2020 год снизился на 2,3% до 949 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 199 млрд грн, предприятий упал на 3,0% до 738 млрд грн.

Напомним, учетная ставка НБУ в 2020 году снизилась с 13,5% до 6,0%. Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме, но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.

Отметим, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,3%, на первичном - 17,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие издержки заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.