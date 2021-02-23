НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки переселенца

Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица. Об этом говорится в письме-разъяснении НБУ в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга для избежания случаев отказа в обслуживании.
Как отметили в НБУ, в соответствии с валютным законодательством Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место проживания на территории АРК и города Севастополя, являются резидентами Украины.
НБУ отмечает в письме-разъяснении:
Напомним, государственный Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек внутренне перемещенных лиц. Старой картой можно рассчитываться до 1 мая 2021 года.
Как сообщало РБК-Украина, ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Правительство не может выплачивать деньги на оккупированной Россией территории с 2014 года.