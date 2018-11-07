НБУ объявил аукцион по покупке 100 млн долларов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк не покупал валюту на аукционе с марта текущего года

Национальный банк Украины объявил об аукционе по покупке 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ.

Согласно сообщению НБУ, заявки должны быть поданы в электронной форме до 11:30 часов по киевскому времени в день проведения аукциона.

Напомним, что международные резервы Украины за октябрь выросли на 99,31 млн долларов (на 0,6%) и на 1 ноября 2018 года составили 16 млрд 737 млн долларов (в эквиваленте). За месяц НБУ купил 268,5 млн долларов (в том числе 126,0 млн долларов по выбору лучшей цены и 142,4 млн долларов по единому курсу) и продал 70,0 млн долларов (по единому курсу).

Отметим, что в последнее время курс доллара падает. Курс доллара на межбанке 7 ноября 2018 года в продаже упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,90 грн/доллар, курс покупки понизился до 27,88 гривен за доллар.