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НБУ оголосив аукціон з продажу 100 млн доларів

Новини » Фінанси    07.11.2018 - 11:29
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк не продавав валюту на аукціоні з березня поточного року

Національний банк України оголосив про аукціон з продажу 100 млн доларів на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ.

Згідно з повідомленням НБУ, заявки мають бути подані в електронній формі до 11:30 годин за київським часом у день проведення аукціону.

НБУ оголосив аукціон з продажу 100 млн доларів

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за жовтень зросли на 99,31 млн доларів (на 0,6%) і на 1 листопада 2018 року становили 16 млрд 737 млн доларів (в еквіваленті). За місяць НБУ купив 268,5 млн доларів (у тому числі 126,0 млн доларів за вибором найкращої ціни та 142,4 млн доларів за єдиним курсом) та продав 70,0 млн доларів (за єдиним курсом).

Відзначимо, що останнім часом курс долара падає. Курс долара на міжбанку 7 листопада 2018 року у продажу впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар.

Курс долара на міжбанку впав до 27,90 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,95 грн/долар
Теми: Курс долара
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