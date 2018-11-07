НБУ оголосив аукціон з продажу 100 млн доларів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк не продавав валюту на аукціоні з березня поточного року

Національний банк України оголосив про аукціон з продажу 100 млн доларів на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ.

Згідно з повідомленням НБУ, заявки мають бути подані в електронній формі до 11:30 годин за київським часом у день проведення аукціону.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за жовтень зросли на 99,31 млн доларів (на 0,6%) і на 1 листопада 2018 року становили 16 млрд 737 млн доларів (в еквіваленті). За місяць НБУ купив 268,5 млн доларів (у тому числі 126,0 млн доларів за вибором найкращої ціни та 142,4 млн доларів за єдиним курсом) та продав 70,0 млн доларів (за єдиним курсом).

Відзначимо, що останнім часом курс долара падає. Курс долара на міжбанку 7 листопада 2018 року у продажу впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар.