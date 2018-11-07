Курс долара на міжбанку впав до 27,90 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Національна валюта дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 7 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок 31,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 31,9755 - 31,9985 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4226 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8800 27,9000

EUR/UAH 31,9755 31,9985

RUB/UAH 0,4221 0,4226

Нагадаємо, 6 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,93 - 27,95 грн/долар, євро 31,8904 - 31,9105 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2795,584 гривень за 100 доларів (-5,9473 гривень).