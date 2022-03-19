В НБУ объяснили отсутствие валютной паники, несмотря на войну

"Да, масштаб вызовов несоизмерим даже с 2014 годом, но с того времени были проведены серьезные реформы и в монетарной сфере, и в секторе банковского регулирования. Это дает существенные плоды", - сказал он.

Кроме того, у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, значительно удобнее пользоваться карточками. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы, отметил Николайчук.

По его словам, третий фактор - у НБУ сейчас значительно больше возможностей для того, чтобы перекрыть оттоки капитала за границу, чем в 2014-м.

Как отмечается в публикации Forbes, на черном рынке обмена валют курс доллара пока не слишком сильно превышает курс, зафиксированный НБУ: 32-34 грн/доллар против 29,25 грн/доллар.