У НБУ пояснили відсутність валютної паніки, незважаючи на війну

"Так, масштаб викликів неспівставний навіть з 2014 роком, але з того часу були проведені серйозні реформи і в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання. Це дає суттєві плоди", - сказав він.

Крім того, у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи, зазначив Ніколайчук.

За його словами, третій фактор - у НБУ зараз значно більше можливостей для того, щоб перекрити відтоки капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Як зазначається в публікації Forbes, на чорному ринку обміну валют курс долара наразі не надто сильно перевищує курс, зафіксований НБУ: 32-34 грн/долар проти 29,25 грн/долар.