В НБУ объяснили, когда начнет действовать закон о валюте

Переходный период будет состоять из двух частей

В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили, когда начнет действовать закон о валюте. Информацию опубликовала пресс-служба НБУ.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что переходный период будет состоять из двух частей:

Часть 1: шесть месяцев.

В это время продолжатся доработки нормативно-правовых актов НБУ в соответствии с законом.

После этого НБУ обнародует новые нормативно-правовые акты для заблаговременного ознакомления общественности.

Часть 2: 30 дней.

Столько времени будет у бизнеса, банков, населения, других органов власти на ознакомление с нормами новых нормативно-правовых актов НБУ.

Только после этого закон, а вместе с ним и новые нормативно-правовые акты НБУ, будут введены в действие.

Напомним, 21 июня парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.