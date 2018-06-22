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В НБУ пояснили, коли почне діяти закон про валюту

НовиниЕкономіка    22.06.2018 - 21:01
Фото: будівля НБУ (прес-служба НБУ)
Фото: будівля НБУ (прес-служба НБУ)

Перехідний період складатиметься з двох частин

У Національному банку України (НБУ) пояснили, коли почне діяти закон про валюту. Інформацію опублікувала прес-служба НБУ.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності", - йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що перехідний період складатиметься з двох частин:

  • Частина 1: шість місяців.

В цей час триватиме доопрацювання нормативно-правових актів НБУ у відповідності до закону.

Після цього НБУ оприлюднить нові нормативно-правові акти для завчасного ознайомлення громадськості. 

  • Частина 2: 30 днів.

Стільки часу буде у бізнесу, банків, населення, інших органів влади на ознайомлення з нормами нових нормативно-правових актів НБУ.

Лише після цього закон, а разом з ним і нові нормативно-правові акти НБУ, буде введено в дію.

Нагадаємо, 21 червня парламент підтримав у другому читанні законопроект №8152 "Про валюту" щодо встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами.

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Теги публікації: Національний банк України, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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