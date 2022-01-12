В НБУ объяснили двукратный рост инфляции

Потребительская инфляция в Украине в 2021 году (декабрь к декабрю) выросла по сравнению с 2020 годом до четырехлетнего максимум в 10%. В Национальном банке прогнозируют, что в дальнейшем цены будут расти не так стремительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Ускорение инфляции в 2021 году было общемировой тенденцией, обусловленной прежде всего быстрым восстановлением экономической активности после коронакризиса на фоне нарушений цепочек поставок, связанных с карантинными ограничениями", - говорится в комментарии.

По данным НБУ, это, в частности, привело к подорожанию энергоносителей, сырья и комплектующих. Дополнительное давление на цены также обусловливало усиление мер борьбы с выбросами вредных веществ. Соответствующие глобальные факторы влияли и на ускорение инфляции в Украине.

"С другой стороны, инфляцию в Украине подпитывали и внутренние факторы. Среди них - устойчивый потребительский спрос, который поддерживали рост доходов населения и улучшение потребительских настроений, а также увеличение производственных расходов, в частности на оплату труда", - отметили в НБУ.

В центробанке напомнили, что пик инфляции в стране пройден в сентябре 2021 года - с октября она постепенно замедляется.

Снижению темпов роста потребительских цен способствовало укрепление гривны на протяжении большей части года, рекордные урожаи, ослабление ценового давления на отдельных мировых товарных рынках, административные ограничения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и усиление монетарной политики Национального банка. НБУ одним из первых центробанков начал цикл повышения учетной ставки в ответ на усиление инфляционного давления в 2021 году. Всего за год ключевая ставка повышена с 6% до 9% годовых. Кроме того, во втором полугодии НБУ свернул антикризисные монетарные меры, отметили в НБУ.

"После прохождения пика осенью 2021 года инфляция вернулась к траектории снижения, которое, впрочем, происходит медленнее, чем ожидалось. Национальный банк будет продолжать придерживаться режима инфляционного таргетирования и применять монетарные инструменты для достижения среднесрочной инфляционной цели на уровне 5%", - говорится в сообщении.