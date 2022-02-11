НБУ объяснил высокий уровень инфляции в Украине подорожанием энергии и сырья

Как отметили в НБУ, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары остались практически на уровне предыдущего месяца (13,1% г/г). С одной стороны, из-за сохранения высоких мировых цен на энергию и сырье более быстрыми темпами дорожали мучные изделия, молочная и мясная продукция. С другой, - в дальнейшем замедлялись темпы роста цен на подсолнечное масло благодаря исчерпанию эффектов базы сравнения и значительному предложению из нового урожая подсолнечника.

По данным НБУ, темпы роста стоимости услуг также сохранились на уровне декабря (10,4% г/г).

Стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 13,6% г/г). Такая динамика может объясняться повышением затрат бизнеса на сырье и энергоносители.

Рост административно регулируемых цен замедлился (до 11,5% г/г). Это прежде всего связано с эффектами базы сравнения на фоне фиксированных тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг до конца отопительного сезона.

Ускорился рост стоимости топлива (до 26,8% г/г). Основные причины подорожания топлива в январе - рост мировых цен на нефть и ослабление гривны, отметили в НБУ.

"Таким образом, инфляция в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, однако инфляционное давление остается значительным прежде всего из-за реализации вторичных эффектов от роста производственных затрат и высоких цен на энергоносители. Инфляцию сдерживают ужесточение монетарной политики НБУ, рекордные прошлогодние урожаи, а также отдельные административные решения, в частности относительно неизменных тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг. В дальнейшем снижению инфляции также будут способствовать постепенное снижение цен на мировых рынках и исчерпание низкой базы сравнения", говорится в сообщении.