В НБУ обосновали снижение учетной ставки во время кризиса

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Опыт кризиса 2008 года свидетельствует о необходимости снижения ставки

Смягчение монетарной политики необходимо для поддержания экономики Украины. Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 11 марта 2020 года, на котором было поддержано решение снизить учетную ставку с 11% до 10%, сообщает пресс-служба НБУ.

Члены КМП отмечали, что на время проведения заседания воздействие от распространения вирусной инфекции на украинскую экономику является ограниченным и нейтральным. Однако более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

"В то же время волатильность мировых рынков сказалась на психологических настроениях участников валютного рынка Украины. Ухудшение их ожиданий привело к повышению спроса на иностранную валюту и усилению девальвационного давления. Однако ситуация на рынке остается контролируемой. Благодаря активному пополнению в прошлом году НБУ международных резервов их уровень достаточен для сглаживания значительных курсовых колебаний", - говорится в сообщении.

Несмотря на значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий, позиция членов КМП относительно уровня учетной ставки не была единодушной. Семь членов КМП из десяти разделяли мнение относительно целесообразности снижения учетной ставки на 100 б.п. до 10%.

"Смягчение монетарной политики соответствует логике режима инфляционного таргетирования. В условиях снижения инфляционного давления быстрее, чем предполагалось, НБУ должен способствовать экономическому росту. В частности, в пользу такого подхода при режиме инфляционного таргетирования свидетельствует опыт других центробанков - таргетеров инфляции (Польши, Чехии, Венгрии) во время кризиса 2008-2009 годов. Принимая решение относительно уровня ключевой ставки, центральные банки ориентировались не на динамику обменного курса, а на снижение инфляционного давления за усиление рецессивных рисков для экономики. В итоге смягчение монетарной политики оказалось правильным шагом и способствовало преодолению этими странами последствий кризиса", - отметили в НБУ.

По мнению членов КМП, в аналогичной ситуации находится сейчас и Украина. В то же время уровень международных резервов достаточен для противостояния возможным шокам. Национальный банк имеет возможность проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний гривны, обусловленных психологическими факторами.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых с 13 марта 2020 года.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит развертывание кризиса.