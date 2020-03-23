ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НБУ обґрунтували зниження облікової ставки під час кризи

Новини » Фінансова криза 2020     23.03.2020 - 13:08
У НБУ обґрунтували зниження облікової ставки під час кризи
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Досвід кризи 2008 року свідчить про необхідність зниження ставки

Пом’якшення монетарної політики необхідне для підтримання економіки України. Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку, 11 березня 2020 року, на якому було підтримано рішення знизити облікову ставку з 11% до 10%, повідомляє прес-служба НБУ.

Члени КМП зазначали, що на час проведення засідання вплив від поширення вірусної інфекції на українську економіку є обмеженим і нейтральним. Проте більш тривалий ефект від поширення коронавірусу може призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.

"Водночас волатильність світових ринків позначилася на психологічних настроях учасників валютного ринку України. Погіршення їхніх очікувань призвело до підвищення попиту на іноземну валюту і посилення девальваційного тиску. Однак ситуація на ринку залишається контрольованою. Завдяки активному поповненню в минулому році НБУ міжнародних резервів їхній рівень достатній для згладжування значних курсових коливань", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на значну невизначеність щодо подальшого розвитку подій, позиція членів КМП щодо рівня облікової ставки не була одностайною. Сім членів КМП з десяти поділяли думку щодо доцільності зниження облікової ставки на 100 б.п. до 10%.

"Пом’якшення монетарної політики відповідає логіці режиму інфляційного таргетування. В умовах зниження інфляційного тиску швидше, ніж передбачалося, НБУ має сприяти економічному зростанню. Зокрема, на користь такого підходу за режиму інфляційного таргетування свідчить досвід інших центробанків - таргетерів інфляції (Польщі, Чехії, Угорщини) під час кризи 2008–2009 років. Ухвалюючи рішення щодо рівня ключової ставки, центральні банки орієнтувалися не на динаміку обмінного курсу, а на зниження інфляційного тиску за посилення рецесивних ризиків для економіки. У підсумку пом’якшення монетарної політики виявилося правильним кроком і сприяло подоланню цими країнами наслідків кризи", - зазначили в НБУ.

На думку членів КМП, в аналогічній ситуації перебуває нині й Україна. Водночас рівень міжнародних резервів достатній для протистояння можливим шокам. Національний банк має можливість проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань гривні, зумовлених психологічними чинниками.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.

Goldman Sachs прогнозує світову рецесію через коронавірус У НБУ помітили спад ажіотажного попиту населення на валюту
Новини України Національний банк Україниставкакризис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся