НБУ обосновал резкое снижение учетной ставки во время кризиса

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Восстановление экономики требует фискальной и монетарной поддержки

Все десять членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины единодушно высказались за смягчение монетарной политики в апреле 2020 года. Об этом шла речь во время заседания КМП 22 апреля, по итогам которого правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8%, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, во время заседания члены КМП уделили значительное внимание обсуждению текущего и потенциального воздействия пандемии и ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19 на экономику Украины, мировые товарные и финансовые рынки. Карантинные мероприятия ожидаемо ограничили деловую активность, негативно сказались на объемах производства, занятости и доходах населения. Во время дискуссии все члены КМП согласились, что восстановление экономики нуждается в фискальной и монетарной поддержке.

Впрочем, учитывая высокую степень неопределенности относительно дальнейшего влияния пандемии на мировую и украинскую экономики позиции членов КМП по размеру снижения учетной ставки были разными, отметили в пресс-службе.

Трое членов КМП выступили за снижение учетной ставки на 100 б.п. до 9%. По их мнению, инфляционные риски являются умеренными, поскольку ситуация на валютном рынке после нескольких недель ажиотажа в марте довольно быстро нормализовалась.

В то же время, двое членов КМП высказались за снижение учетной ставки на 150 б.п. до 8,5%. По их мнению, потребительский спрос будет оставаться низким даже после завершения карантина. Из-за уменьшения доходов и сбережений домохозяйства сократят свои расходы, ограничиваясь прежде всего удовлетворением первоочередных потребностей. Кроме этого, уменьшатся переводы от трудовых мигрантов, которые традиционно подпитывают внутренний спрос. После завершения карантина трансграничное движение еще некоторое время будет оставаться ограниченным.

Кроме того, четыре члена КМП разделяли мнение относительно целесообразности снижения учетной ставки на 200 б.п. до 8%. Они отметили, что повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный психологическими факторами, достаточно быстро иссякли. Эти факторы не будут иметь значительного влияния на инфляционную динамику, в отличие от эффекта сворачивания внутреннего спроса и существенного снижения мировых цен на энергоносители.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.