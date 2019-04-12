НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной отчетности Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - с 8509 до 8449 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2589) и "ПриватБанке" (2013). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен Банк Аваль" (502) и "УкрСиббанк" (300). На пятом месте также государственный "Укргазбанк" (248).

Данные: НБУ

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-феврале 2019 года составил 8,691 млрд грн. По данным НБУ, за этот период банки получили 39,279 млрд грн дохода.