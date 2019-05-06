НБУ обновил прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта

Замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей, отмечается в отчете.

Незначительное повышение уровня ЕСРІ по сравнению с предыдущим прогнозом в НБУ связано, прежде всего, с пересмотром цен на железную руду. Так, мировые цены на железную руду будут оставаться на относительно высоком уровне в течение 2019 года, несмотря на нисходящий тренд.

Цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. В НБУ ожидают, что спрос на сталь в 2019 и 2020 годах продолжит увеличиваться. Однако темпы роста будут умеренными - 1,3% и 1% соответственно - из-за замедления темпов роста мировой экономики, прогнозируют в НБУ.

Мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.

Как сообщало РБК-Украина, ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли товарами в 2019 году до 2,6% по сравнению с 3,0% в 2018 году.

Отметим, по данным Государственной службы статистики, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов.