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НБУ оновив прогноз щодо інфляції

Новини » Економіка    25.04.2019 - 14:22
НБУ оновив прогноз щодо інфляції
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Інфляція знизиться до 5% лише до кінця 2020 року

Національний банк прогнозує споживчу інфляцію на кінець 2019 року на рівні 6,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, очікується, що інфляція на кінець 2020 року знизиться до 5,0%

"Як і прогнозувалося раніше, вже на початку 2020 року інфляція увійде в межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.). Це насамперед буде результатом жорстких монетарних умов та стриманої фіскальної політики", - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ також прогнозує уповільнення базової інфляції до 5,0% у поточному році та 3,7% у наступному.

Нагадаємо, у січні 2019 року Національний банк прогнозував, що інфляція знизиться до 6,3% у 2019 року і повернеться до цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. на початку наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

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