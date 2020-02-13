НБУ обнародовал рейтинг банков по прибыльности

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Самую большую прибыль получили государственные банки

Национальный банк Украины обнародовал данные финансовой отчетности 75 украинских банков, которые имели лицензии по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным центробанка, прибыль после налогообложения всех банков за 2019 год составила 59,634 млрд грн.

Самая большая прибыль была зафиксирована в группе "банки с государственной долей". Пять банков получили 35,202 млрд грн прибыли.

Кроме того, 20 банков иностранных банковских групп получили 18,513 млрд грн прибыли.

В то же время 50 частных украинских банков показали 5,918 млрд грн прибыли.

По данным НБУ, наиболее прибыльным был государственный "ПриватБанк" - 32,609 млрд грн. Далее идут АО "Райффайзен Банк Аваль" - 4,749 млрд грн, АО "ПУМБ" - 2,623 млрд грн, АО "Укрсиббанк" - 2,580 млрд грн и АО "ОТП Банк" - 2,537 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков за 2019 год выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что главными факторами увеличения прибыли банков Украины в 2019 году в 2,7 раза до 59,6 млрд грн были высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы.