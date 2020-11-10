НБУ обнародовал реальные ставки по ипотеке

В сентябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,9%, на первичном - 18,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие издержки заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным опроса, год назад, в сентябре 2019 года, средняя ставка на вторичном рынке составила 21,7%, на первичном - 19,8%.

В сентябре 2020 года около 40% ипотеки, как по количеству, так и по сумме выдавались с фиксированной процентной ставкой.

Результаты опроса показали, что вторичный рынок существенно преобладает и по количеству, и по объему кредитования. Так, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составляет почти 87% по объему и по количеству от всех новых выдач.

За 9 месяцев 2020 года общий объем выдач новых ипотечных кредитов увеличился на 16% до 2,3 млрд грн г/г. В то же время с начала 2020 года заключено 3640 новых ипотечных договоров, что на 269 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время средний размер ипотечного кредита увеличился. Если в начале 2019 года он составлял около 490 тыс. грн, то в сентябре 2020 года увеличился до 700 тыс. грн. Таким является на сегодня средний размер кредита на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

За 9 месяцев 2020 года больше всего кредитов выдано в Киеве - 953 договоров на 835 млн грн (26% от общего количества и 37% от общей суммы).

Напомним, ранее в НБУ заявили, что массовое доступное ипотечное кредитование в Украине станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижения рисков для кредиторов.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.