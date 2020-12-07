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НБУ обнародовал реальные ставки по ипотечным кредитам

Автор: Александр Белоус

В октябре на вторичном рынке ставки упали на 0,6 процентных пункта

В октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,3%, на первичном - 17,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие издержки заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным опроса, месяц назад, в сентябре средняя ставка на вторичном рынке составила 14,9%, на первичном - 18,4%.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно превосходить по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что массовое доступное ипотечное кредитование в Украине станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижении рисков для кредиторов.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

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