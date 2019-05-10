НБУ обнародовал план отмены ограничений на валютном рынке

Ограничения на валютном рынке, которые действуют в Украине, пока актуальны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, однако все они будут постепенно отменяться. Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты.

Как отмечается в отчете, все ограничения, которые до сих пор сохраняются на валютном рынке, были введены до 2016 года прежде всего из-за накопления существенных макроэкономических дисбалансов в течение 2010-2013 годов, аннексии Крыма и развертывания военного конфликта на Востоке, а также введения торговых ограничений со стороны РФ.

"Введенные меры защиты доказали свою эффективность. В течение 2016-2018 годов ВВП Украины устойчиво рос. Потребительская инфляция сократилась с 43,3% на конец 2015 года до 9,8% на конец 2018 года. Международные резервы за этот период существенно выросли и удерживаются на уровне более 20 млрд долларов", - говорится в документе.

НБУ будет ослаблять и отменять меры защиты постепенно и по мере улучшения макроэкономической ситуации с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке. "Наша конечная цель - свободное движение капитала без каких-либо валютных ограничений", - отмечается в документе.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).