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НБУ обнародовал Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения

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Украина, Вторник 19 апреля 2022 08:48
НБУ обнародовал Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения Фото: НБУ обнародовал основные принципы денежно-кредитной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет Национального банка Украины 15 апреля одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения. Документ будет действовать до нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно Основных основ ГКП:

НБУ обязуется вернуться к режиму инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Как отмечается в документе, с целью сохранения финансовой стабильности в Украине НБУ вынужденно зафиксировал обменный курс и ввел ряд административных ограничений, в частности на валютные операции и движение капитала. Кроме того, НБУ временно отложил принятие решений по учетной ставке.

"По мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию НБУ и дальше будет ослаблять валютные и капитальные ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию. Важная предпосылка для этого - ощутимый рост объемов предложения валюты, в том числе со стороны экспортеров в условиях оживления производства и восстановления транспортной логистики. Постепенный отказ от фиксированного курса и ослабление ограничений позволит избежать накопления значительных макроэкономических дисбалансов", - говорится в документе.

Снижение неопределенности и усиление действенности каналов монетарной трансмиссии позволят центробанку вернуться к традиционному режиму инфляционного таргетирования. НБУ восстановит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента для снижения инфляции до цели НБУ 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

Учитывая необходимость обеспечения должного отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии и бесперебойного финансирования системы государственных финансов, НБУ поддерживает государственный бюджет Украины.

В то же время центробанк финансирует лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах и сохраняет полную прозрачность в освещении таких операций.

НБУ и в дальнейшем будет сохранять собственную институциональную, финансовую и операционную независимость для надлежащего выполнения своих функций.

В частности, центробанк продолжит самостоятельно определять целесообразность и объемы операций по финансированию дефицита государственного бюджета. Также Национальный банк будет избегать внедрения инструментов, которые могут привести к ослаблению доверия к монетарной политике, разбалансировке ожиданий и усилению фискального доминирования.

Напомним, Национальный банк 12 апреля осуществил второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд грн. Итак, по состоянию на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности Национального банка составляет 40 млрд грн.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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