НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет

Динамика Индекса финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк, свидетельствует о сохранении определенных признаков неустойчивого финансового состояния. Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты

Как свидетельствует текущая динамика ИФС, сейчас он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. В то же время показатели отдельных субиндексов (более всего - субиндексов банковского сектора и государственных ценных бумаг) все еще находятся далеко от минимальных уровней.

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Снижение индекса продолжалось со второй половины 2015 года. Он несколько вырос в результате национализации "ПриватБанка" в конце 2016 года и-за непродолжительной неопределенности на финансовых рынках и определенного оттока депозитов. Следующее ощутимый рост произошел во втором полугодии 2018 года. Основным фактором этого стал субиндекс банковского сектора. Его повышение было обусловлено сокращением объемов ликвидных активов у банков и волатильностью средств населения на банковских счетах, отмечается в отчете НБУ.

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ИФС - агрегированный показатель измеряет уровень напряжения в финансовой системе и дает комплексную количественную оценку ее состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс. ИФС предоставляет возможность сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мер, направленных на смягчение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса. Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.

Напомним, члены Комитета по монетарной политики НБУ во время заседания 24 апреля относительно уровня учетной ставки отметили появление новых существенных рисков. В частности, недавние судебные решения в отношении "ПриватБанка" могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, создают угрозы финансовой стабильности в целом. Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, которая является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковскому надзору.

Отметим, в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка. Об этом говорится в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля.