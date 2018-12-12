НБУ оприлюднив графік роботи банків новорічні свята

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки не працюватимуть з 30 грудня до 2 січня

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2018 року - на початку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні прес-службу НБУ.

Згідно з рішенням НБУ, банки і СЕП у період новорічних і різдвяних свят працюватимуть за таким графіком:

- 27, 28 грудня 2018 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години.

- 29 грудня 2018 року до 13.00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби України. НБУ та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15.00.

- 30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної НБУ, депозитарій НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть.

- 2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

- 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

У період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 28 грудня 2018 року.

"Банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів у святкові дня", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що за даними НБУ, у листопаді 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 33,1% річних, що на 0,5 в.п. вище, ніж у жовтні (32,6%).