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НБУ обеспечит украинские банки наличной валютой

Фото: НБУ подкрепит кассы банков наличной валютой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк решил провести 7 сентября интервенции для обеспечения украинских банков долларами. Это необходимо в связи с нехваткой наличной валюты.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Приватбанка.

"Национальный банк Украины 06/09/22 объявил о поддержке украинских банков наличной валютой. Уже Завтра 7 сентября НБУ проведет валютную операцию по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой (доллар США)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сегодня украинские банки имеют определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты, в то же время "ПриватБанк имеет достаточно резервов для удовлетворения потребностей каждого клиента".

Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за рубежа, резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

Напомним, последний раз НБУ проводил интервенции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой во время так называемой "пандемии" COVID-19 весной 2022 года.

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