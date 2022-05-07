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НБУ немного увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Новина українською →
Украина, Суббота 07 мая 2022 08:47
НБУ немного увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю Фото: НБУ продал еще 290 млн долларов и 260 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели со 2 по 6 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 310,36 млн долларов и 269,65 млн евро. При этом НБУ купил 17,50 млн долларов и 10,30 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Продажа незначительно выросла по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал на межбанковском валютном рынке 448,08 млн долларов и 108,25 млн евро млн евро, а также купил 1,5 млн долларов и 5,5 млн евро.

С начала года НБУ купил на межбанке 1798,80 млн долларов и 106,97 млн евро. При этом НБУ продал 6156,75 млн долларов и 1755,46 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 4 357,95 млн долларов и 1648,49 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 41,0 млн долларов и продал 2 244,3 млн долларов. Отрицательное сальдо 2 203,3 млн долларов.

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