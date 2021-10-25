НБУ немного снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 26 октября установлен на таком уровне: 30,5774 гривен за евро (-0,0025 грн). При этом курс евро на 25 октября составляет 30,5774 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро снизился после двух дней роста.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,68 гривен за евро.