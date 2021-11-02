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НБУ немного снизил официальный курс доллара

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 26,2904 гривен за 1 доллар (-0,0029 грн). При этом курс доллара на 2 ноября составляет 26,2933 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,30 гривен за доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,50 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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