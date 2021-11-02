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НБУ немного снизил официальный курс доллара

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 16:00
НБУ немного снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара снизился менее чем на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 26,2904 гривен за 1 доллар (-0,0029 грн). При этом курс доллара на 2 ноября составляет 26,2933 гривен за 1 доллар.

НБУ немного снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

НБУ немного снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,30 гривен за доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,50 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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