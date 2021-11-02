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НБУ трохи знизив офіційний курс долара

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 16:00
НБУ трохи знизив офіційний курс долара Фото: курс долара знизився менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на такому рівні: 26,2904 гривень за 1 долар (-0,0029 грн). При цьому курс долара на 2 листопада становить 26,2933 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,30 гривень за долар, курс в покупці до 26,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,50 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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