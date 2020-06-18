НБУ немного снизил курс доллара

Фото: доллар немного подешевел (РБК-Украина)

Доллар подешевел на одну копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2020 года опустил официальный курс до 26,76 гривен за доллар. Это на одну копейку ниже, чем было днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июня установлен на уровне 26,7633 гривен за один доллар. Отметим, курс доллара на 18 июня составлял 26,776 гривен.

Межбанк

На открытии межбанка курс доллара пошел вверх, пробив отметку в 26,82 гривен. Однако в течение дня откатился до прежних позиций, а за час до закрытия сессии торгуется на уровне 26,75 гривен.

Курс евро также в течение дня падал на межбанке, по состоянию на 16:00 европейская валюта торгуется на отметке чуть выше 30 гривен.

Наличный рынок

В обменных пунктах 18 июня средний курс доллара в продаже составил 26,88 гривен. Примечательно, что американская валюта продавалась по такому курсу второй день подряд. При этом наличный евро заметно подешевел - до 30,19 гривен.

В целом средний курс покупки доллара составлял 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина