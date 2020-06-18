ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ немного снизил курс доллара

Новости » Финансы     18.06.2020 - 16:11
НБУ немного снизил курс доллара
Фото: доллар немного подешевел (РБК-Украина)

Доллар подешевел на одну копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2020 года опустил официальный курс до 26,76 гривен за доллар. Это на одну копейку ниже, чем было днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июня установлен на уровне 26,7633 гривен за один доллар. Отметим, курс доллара на 18 июня составлял 26,776 гривен.

НБУ немного снизил курс доллара

Межбанк

На открытии межбанка курс доллара пошел вверх, пробив отметку в 26,82 гривен. Однако в течение дня откатился до прежних позиций, а за час до закрытия сессии торгуется на уровне 26,75 гривен.

Курс евро также в течение дня падал на межбанке, по состоянию на 16:00 европейская валюта торгуется на отметке чуть выше 30 гривен.

Наличный рынок

В обменных пунктах 18 июня средний курс доллара в продаже составил 26,88 гривен. Примечательно, что американская валюта продавалась по такому курсу второй день подряд. При этом наличный евро заметно подешевел - до 30,19 гривен.

В целом средний курс покупки доллара составлял 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь