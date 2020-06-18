НБУ трохи знизив курс долара

Фото: долар трохи подешевшав (РБК-Україна)

Долар подешевшав на одну копійку

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2020 року опустив офіційний курс до 26,76 гривень за долар. Це на одну копійку нижче, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 червня встановлено на рівні 26,7633 гривень за один долар. Відзначимо, курс долара на 18 червня становив 26,776 гривень.

Міжбанк

На відкритті міжбанку курс долара пішов вгору, пробивши позначку у 26,82 гривень. Однак протягом дня відкотився до колишніх позицій, а за годину до закриття сесії торгується на рівні 26,75 гривень.

Курс євро також протягом дня падав на міжбанку, станом на 16:00 європейська валюта торгується на позначці трохи вище 30 гривень.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах 18 червня середній курс долара у продажу склав 26,88 гривень. Примітно, що американська валюта продавалася за таким курсом другий день поспіль. При цьому готівковий євро помітно подешевшав - до 30,19 гривень.

У цілому середній курс покупки долара складав 26,68 (26,67 - 17 червня), продажу - 26,88 (26,88 - 17 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,74 (29,78 - 17 червня), продажу - 30,19 (30,26 - 17 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 17 червня), продажу 3,87 (3,87 - 17 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: РБК-Україна