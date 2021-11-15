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НБУ немного повысил курс доллара: сколько стоит американская валюта

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 07:45
НБУ немного повысил курс доллара: сколько стоит американская валюта Фото: доллар немного вырос (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,11 гривен за доллар. Это на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 26,1107 гривен за 1 доллар (+0,0085). При этом курс доллара на 12 ноября составлял 26,1022 гривен за 1 доллар.

НБУ немного повысил курс доллара: сколько стоит американская валюта

Фото: курсы валют на 15 ноября (bank.gov.ua)

Курс доллара стабильно находился в районе 26,10 гриве на прошлой неделе.

НБУ немного повысил курс доллара: сколько стоит американская валюта

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

В конце прошлой недели на открытии межбанка доллар снижался до отметки 26,11 гривен в продаже и 26,09 гривен в покупке. Но в течение дня перешел к росту и остановился только на уровне 26,26 гривен.

Прогноз

Как рассказали РБК-Украина опрошенные аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.

Подробнее в материале "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".

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