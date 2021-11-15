НБУ трохи підвищив курс долара: скільки коштує американська валюта

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,11 гривень за долар. Це на одну копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада встановлено на такому рівні: 26,1107 гривень за 1 долар (+0,0085). При цьому курс долара на 12 листопада становив 26,1022 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 15 Листопада (bank.gov.ua)

Курс долара стабільно знаходився в районі 26,10 гриві минулого тижня.

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Наприкінці минулого тижня на відкритті міжбанку долар знижувався до позначки 26,11 гривень у продажу і 26,09 гривень в покупці. Але протягом дня перейшов до зростання і зупинився тільки на рівні 26,26 гривень.

Прогноз

Як розповіли РБК-Україна опитані аналітики, курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.

Детальніше в матеріалі "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні".