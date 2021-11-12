НБУ немного поднял курс доллара на 12 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ .

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 26,1022гривен за 1 доллар (+0,0447). При этом курс доллара на 11 ноября составлял 26,0575 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 12 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара продолжает оставаться в диапазоне 26,05-26,10 гривен, хотя за день до этого были предпосылки к тому, что он мог опуститься ниже психологической отметки.

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

Вчера на межбанке доллар резко пошел вверх и на открытии торговался на отметке 26,15 гривен в продаже и 26,13 гривен в покупке. Однако в течение дня курс корректировался и на закрытии составил 26,12 гривен.

Прогноз на ноябрь

Как рассказали опрошенные аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.

Подробнее в материале РБК-Украина "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".