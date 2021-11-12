НБУ трохи підняв курс долара на 12 листопада
Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,10 гривень за долар. Це на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 26,1022 гривень за 1 долар (+0,0447). При цьому курс долара на 11 листопада становив 26,0575 гривень за 1 долар.
Фото: курси валют на 12 листопада (bank.gov.ua)
Таким чином, курс долара продовжує залишатися в діапазоні 26,05-26,10 гривень, хоча за день до цього були передумови до того, що він міг опуститися нижче психологічної позначки.
Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют
Міжбанк
Вчора на міжбанку долар різко пішов вгору і на відкритті торгувався на позначці 26,15 гривень у продажу і 26,13 гривень в покупці. Однак протягом дня курс коригувався і на закритті склав 26,12 гривень.
Прогноз на листопад
Як розповіли опитані аналітики, курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.
Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні".