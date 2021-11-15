НБУ за неделю выкупил на межбанке рекордный с 2019 года объем валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 858,30 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ выкупил на межбанке рекордный в этом году объем валюты за неделю. Кроме того, более значительной покупка была только в последнюю неделю 2019 года, когда НБУ купил часть валюты, полученной "Нафтогазом" от "Газпрома" после решения Стокгольмского арбитража (1558,00 млн долларов).

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3601,70 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 3355,10 млн долларов.