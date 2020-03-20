НБУ за неделю потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов

Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1282,00 млн долларов и продал на 2671,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1389,80 млн долларов.

Напомним, НБУ возобновил продажу валюты в начале марта, а за неделю 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины.