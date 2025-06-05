НБУ назвав суму втрат експортерів через скасування пільгової торгівлі з ЄС

"За нашими оцінками чисті втрати експорту з урахування продовження торгівлі понад квоти і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня-грудня становитимуть близько 800 млн доларів", - сказав він.

Як зазначив Ніколайчук, цей ефект є вагомим для платіжного балансу та валютного ринку, водночас "він точно не є критичним і точно може компенсуватися певними заходами монетарної і валютно-курсової політики".

Заступник голови НБУ нагадав, що з 6 червня ЄС повертає торгівлю з Україною за умовами Угоди про вільну торгівлю. Цією угодою передбачено близько 30 квот. "Якщо постачання відбуватиметься у межах цих квот, то, звичайно, це серйозно вплине на експорт", - сказав він.

Він нагадав, що певні квоти вже діяли минулого року: на кукурудзу, яйця, цукор, овес, птицю. "І експорт цих товарів відбувався поза межами цих квот, що свідчить про збереження конкурентоспроможності українських товарів на ринку ЄС навіть з урахування цих квот", - сказав Ніколайчук.

Крім того, минулого року завдяки морському коридору відновилися поставки наших продовольчих товарів на ринки Азії, Африки, і ці процеси тривають і навіть посилюються.