НБУ назвав середню суму збитку від шахрайства з платіжними картками

Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

За даними НБУ кількість активних карток за 2023 рік зросла на 13%.

Як зазначили НБУ, починаючи з 2023 року, дані щодо збитків подають не тільки банківські установи, а й оператори поштового зв’язку та небанківські фінансові установи, що отримали право на здійснення емісії та/або еквайрингу електронних платіжних засобів. Частка збитків у таких установ у загальній сумі збитків від незаконних дій за 2023 рік становила 0,4%, за кількістю випадків - 0,2%.

Платіжні картки в Україні

За даними НБУ, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 6 трлн 141 млрд гривень. Із них в Україні здійснено 90,4% операцій.

Загалом в Україні та за кордоном здійснено безготівкових операцій на суму 3 трлн 980 млрд гривень. Частка безготівкових операцій досягла 65%. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%.

Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році: