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НБУ назвал среднюю сумму ущерба от мошенничества с платежными карточками

Фото: ущерб от мошенников в среднем составляет 3 тысячи гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Количество незаконных действий с платежными карточками, по которым был понесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тысяч операций. Средняя сумма выросла на 39% до 3065 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

По данным НБУ количество активных карточек за 2023 год выросло на 13%.

Как отметили НБУ, начиная с 2023 года, данные по убыткам представляют не только банковские учреждения, но и операторы почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие право на осуществление эмиссии и/или эквайринга электронных платежных средств. Доля убытков таких учреждений в общей сумме убытков от незаконных действий за 2023 год составила 0,4%, по количеству случаев - 0,2%.

Платежные карты в Украине

По данным НБУ, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составила 6 трлн 141 млрд гривен. Из них в Украине совершено 90,4% операций.

В целом в Украине и за рубежом совершены безналичные операции на сумму 3 трлн 980 млрд гривен. Доля безналичных сделок достигла 65%. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2023 году:

  • в торговой сети - 325 гривен (в довоенном 2021 году - 238 гривен),
  • по переводу с карты на карту - 1 972 гривен (1 512 гривен),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 490 гривен (395 гривен).
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