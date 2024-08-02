НБУ назвав причини зростання курсу долара за останні місяці

Як зазначається у звіті, експорт товарів унаслідок вичерпання запасів с/г продукції очікувано знизився. Крім того, дефіцит е/е та зростання внутрішнього попиту стримували експорт інших товарів, зокрема харчових продуктів, продукції металургії та машинобудування.

Водночас імпорт товарів відчутно зріс. Зокрема, збільшилися закупівлі продукції машинобудування за рахунок як нарощування видатків бюджету, так і стійкого інвестиційного попиту. Зросла й необхідність в імпорті енергетичного обладнання та е/е з огляду на складну ситуацію у вітчизняній енергосистемі через руйнування низки генеруючих потужностей і необхідність планових ремонтів на АЕС, пояснили в НБУ.

Крім того, наприкінці кварталу дещо активізувалися закупівлі пального в очікуванні підвищення акцизного податку. Також очікуваним був і вплив операцій, дозволених бізнесу в межах травневої лібералізації: пом’якшення валютних обмежень призвело до збільшення імпорту окремих послуг та репатріації дивідендів.

За таких умов, дотримуючись задекларованих принципів керованої гнучкості, НБУ забезпечував помірні двосторонні коливання обмінного курсу та водночас суттєво збільшив обсяги інтервенцій. У результаті чистий продаж НБУ іноземної валюти в ІІ кварталі зріс до 8,3 млрд доларів порівняно з 5,8 млрд доларів у І кварталі 2024 року, а гривня послабилася до долара на 4,4% у середньому за квартал, йдеться в огляді.

Стрибок долара в липні

Як зазначили в НБУ, у липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти, що призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні.

"Це почало негативно позначатися на курсових очікуваннях та створювати додаткові ризики для інфляційної динаміки. Перегляд НБУ тактики інтервенцій для протидії тимчасовим чинникам дав змогу збалансувати ринкову ситуацію", - пояснили в НБУ.

Позитивні тенденції

Водночас, за даними НБУ, на валютному ринку України й надалі спостерігалися позитивні структурні зрушення. Зокрема, тривало збільшення обсягу операцій банків без участі НБУ. Крім того, різниця між готівковим та офіційним курсами в IІ кварталі 2024 року, попри ситуативні сплески, не перевищувала 1,4%, а наприкінці червня знизилася до 0,7%.

"Мінімізація множинності курсів і краща "синхронізація" сегментів валютного ринку поліпшують спроможність НБУ зберігати керованість курсової динаміки, а збільшення глибини міжбанківського валютного ринку підвищує його здатність до само збалансування", - йдеться в огляді.

Прогноз структурного дефіциту валюти

НБУ прогнозує, що поступова нормалізація функціонування економіки сприятиме зниженню структурного дефіциту валюти на ринку, проте його обсяги залишатимуться значними на прогнозному горизонті.

Втрати виробничих потужностей, руйнування інфраструктури та пошкодження енергетичної системи стримуватимуть відновлення експорту, а також формуватимуть значну потребу в імпорті. Збереження високих логістичних витрат буде додатковим чинником помірного зростання експортної виручки. Продовження міграції українців за кордон зумовлюватиме відплив валюти за статтею "Подорожі", проте його обсяги скорочуватимуться на тлі адаптації та поступової втрати мігрантами української податкової резидентності, йдеться в огляді.

"Попит на готівкову валюту також залишатиметься значним до кінця прогнозного горизонту, але завдяки контрольованій ситуації на валютному ринку та послідовній монетарній політиці НБУ він поступово знижуватиметься", - очікують в НБУ.

Гнучкий курс

Нагадаємо, НБУ з жовтня 2023 року запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Спочатку курс впав до 36,03 грн/долар. Потім офіційний курс долара зростав та досяг максимуму на 22 липня 2024 року - 41,49 грн/долар.