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НБУ назвав причини зміни курсу долара за останній місяць

Фото: курс долара за листопад майже не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку у листопаді 2023 року залишалася контрольованою. Національний банк України й надалі балансував валютний ринок, компенсуючи структурний дефіцит валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2023 року).

Як зазначається в огляді, НБУ давав змогу обмінному курсу рухатися як у бік зміцнення, так і послаблення під впливом зміни співвідношення попиту та пропозиції.

За підсумками листопада офіційний курс гривні до долара практично не змінився порівняно з жовтнем, проте в середньому незначно зміцнився внаслідок:

  • вгамування занепокоєння бізнесу та населення та їх пристосування до нового режиму керованої гнучкості
  • сезонного продажу валюти для сплати податків
  • послаблення спекулятивних мотивів через невизначеність щодо майбутньої курсової динаміки
  • порівняно стійкої ситуації з експортом (завдяки значним поставкам зернових альтернативним морським шляхом) попри блокаду кордонів та зменшення імпорту.

"Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку", - йдеться в огляді.

Зміна курсу за листопад

Офіційний курс НБУ за листопад зріс лише на 1 копійку - 36,37 до 36,38 грн/долар. НБУ за листопад продав на міжбанку 2,453 млрд доларів, що на 26,5% менше, ніж у жовтні. Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку в листопаді знизився з 36,53 до 36,18 грн/долар.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні в листопаді 2023 року знизився на 0,9% до 37,69 гривні. Українці купили за листопад в банках 622 млн доларів,  скоротивши купівлю доларів після того, як в жовтні вони купили максимальний з лютого 2014 року обсяг валюти.

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