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НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 08:31
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НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки Фото: інфляція в Україні пришвидшиться (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фактична споживча інфляція в лютому 2024 року (4,3%) була нижчою за траєкторію січневого прогнозу НБУ. Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування та вторинними ефектами від значних минулорічних врожаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2024 року).

За оцінками НБУ, інфляція сповільнювалася й у березні. Згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція впала приблизно до 3,5%.

НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки

За даними Держстату, нижчою інфляція була лише в жовтні 2020 року - 2,6%.

Як зазначають в НБУ, більша пропозиція продуктів харчування в умовах теплішої погоди, подальших ефектів від значних врожаїв 2023 року та переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок стримували зростання цін на продукти харчування.

НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки

З іншого боку, інфляцію підживлювали скорочення пропозиції якісної продукції (насамперед картоплі та яблук), а також менша пропозиція окремих імпортних товарів (тверді сири, масло).

НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки

Ціни на непродовольчі товари надалі знижувалися, передусім за рахунок поглиблення падіння цін на одяг та взуття. Сповільнилося зростання вартості послуг, насамперед завдяки зменшенню тиску з боку витрат на продовольчу сировину та енергію, йдеться в огляді.

Як зазначають в НБУ, зростання цін на пальне в лютому відновилося передусім через логістичні труднощі, які вплинули насамперед на ціну автомобільного газу, а також зростання світових цін на нафту на тлі проблем у Червоному морі.

НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки

Алкогольні напої та тютюнові вироби дорожчали повільніше, зокрема через конкуренцію з боку тіньової пропозиції та зниження тиску з боку витрат на сировину та енергію. Стримував адміністративну інфляцію також мораторій на підвищення низки тарифів на послуги ЖКГ, йдеться в огляді НБУ.

НБУ назвав причини уповільнення інфляції до мінімуму за 3,5 роки

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Головною причиною уповільнення став рекордний врожай минулого року.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції та прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та "лише помірно пришвидшиться в другому півріччі".

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