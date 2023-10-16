НБУ назвав найбільш розповсюджену банкноту в Україні

За даними НБУ, найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами.

Серед обігових монет найменше номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

На одного жителя України припадало: 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року - 71 та 169 шт. відповідно).

Готівка в обігу

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року, зросла 11,8 млрд грн або на 1,6% до 727,9 млрд гривень станом на 1 жовтня.

Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд гривень, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд гривень.

Як зазначили в НБУ, за дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси", - йдеться в повідомленні.

Обмін старих банкнот та монет

Нагадаємо, НБУ продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок та банкнот гривні старого зразка (номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску), що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом.

Їх можна обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування.

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).