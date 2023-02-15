НБУ назвав найбільш поширений вид шахрайства з використанням платіжних карток

"Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, для порівняння - у 2021 році ця цифра була на порядок меншою", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Проект з протидії шахрайству

Як зазначили в пре службі НБУ, Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з НБУ запустили проект із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі.

Завдання проекту - зменшити переходи користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створений зловмисниками.

"Для крадіжки коштів зловмисники проводять фішингові кампанії, метою яких є виманювання даних для доступу до банківських рахунків. Обіцянки шахраїв варіюються в залежності від актуальних новин, особливо тих, що стосуються надання громадянам державної та міжнародної фінансової допомоги, також вони організовують фейкові збори коштів для надання допомоги ЗСУ",- йдеться в повідомленні.