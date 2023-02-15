НБУ назвал наиболее распространенный вид мошенничества с использованием платежных карт

"Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам. В 2022 году НБУ выявил около 4500 фишинговых ресурсов. Для сравнения - в 2021 году эта цифра была на порядок меньше", - отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.

Проект по противодействию мошенничеству

Как сообщили в пресс-службе НБУ, Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с НБУ запустили проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе.

Задача проекта - уменьшить переходы пользователей на мошеннические сайты путем перенаправления их на страницу с предупреждением, что сайт создан злоумышленниками.

"Для кражи средств злоумышленники проводят фишинговые кампании, целью которых является выманивание данных для доступа к банковским счетам. Обещания мошенников варьируются в зависимости от актуальных новостей, особенно касающихся предоставления гражданам государственной и международной финансовой помощи, также они организуют фейковые сборы средств для предоставления помощи ВСУ",- говорится в сообщении.