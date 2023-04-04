НБУ назвав кількість клієнтів українських банків та що змінилося за останній рік

За даними НБУ, кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн (у 2021 році 142 млн).

Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.

Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб’єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).

У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком - на 73%.