НБУ назвав кількість клієнтів українських банків та що змінилося за останній рік

Кількість українських банків за 2022 рік скоротилася з 71 до 67. Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб (2021 році - 72 млн осіб).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними НБУ, кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн (у 2021 році 142 млн).
Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.
Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб’єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).
У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком - на 73%.
Нагадаємо, Національний банк України визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки, що застосовуватиметься для ринку фінансових послуг.
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