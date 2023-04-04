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НБУ назвав кількість клієнтів українських банків та що змінилося за останній рік

Фото: інфляція в Україні залежить від чинників війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість українських банків за 2022 рік скоротилася з 71 до 67. Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб (2021 році - 72 млн осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн (у 2021 році 142 млн).

Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.

Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб’єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).

У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком - на 73%.

Нагадаємо, Національний банк України визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки, що застосовуватиметься для ринку фінансових послуг.

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