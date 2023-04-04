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НБУ назвал количество клиентов украинских банков и что изменилось за последний год

Фото: инфляция в Украине зависит от факторов войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество украинских банков за 2022 год сократилось с 71 до 67. Количество клиентов банков выросло за год почти на 10% и составило более 79 млн человек (в 2021 году - 72 млн человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, количество открытых ими счетов выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 160,2 млн (в 2021 году 142 млн).

Кроме того, в Украине существенно увеличилось количество клиентов обслуживаемых дистанционно банков.

Дистанционно обслуживаются более двух третей всех клиентов банков: 78% субъектов хозяйствования и 68% физических лиц (2,4 млн и 51,4 млн клиентов соответственно).

В 2022 году общее количество счетов, обслуживаемых банками дистанционно, увеличилось на 18,8% по сравнению с 2021 годом. А по сравнению с 2020 годом - на 73%.

Напомним, Национальный банк Украины определил критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, имеющим важное значение для отрасли национальной экономики, применяемой для рынка финансовых услуг.

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