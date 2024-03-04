НБУ назвав банкноти гривні, які підробляють найчастіше

У 2023 році на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало 2,1 виявлених підроблених банкнот. Найчастіше підробляють 200 та 500 гривень старого зразка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
Як зазначають в НБУ, це досить низький рівень, оскільки за інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2023 році майже у вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро.
Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.
У НБУ нагадують про високий рівень захисту, які мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які НБУ увів у обіг у 2015-2020 роках.
За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в готівковому обігу найбільше було банкнот номіналом 500 гривень (28,3 % від загальної кількості).
За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.
На одного жителя України на початок цього року припадало: 66 банкнот.
Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан сказав, що українці тримають значну частину своїх заощаджень у готівковій гривні найвищих номіналів у 500 та 1000 гривень, яких стає все більше.
Водночас НБУ не планує випускати банкноту у понад 1000 гривень.