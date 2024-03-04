НБУ назвав банкноти гривні, які підробляють найчастіше

Як зазначають в НБУ, це досить низький рівень, оскільки за інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2023 році майже у вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро.

Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);

500 грн (24% та 41% відповідно);

100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.

У НБУ нагадують про високий рівень захисту, які мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які НБУ увів у обіг у 2015-2020 роках.

За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

Банкноти гривні в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в готівковому обігу найбільше було банкнот номіналом 500 гривень (28,3 % від загальної кількості).

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

На одного жителя України на початок цього року припадало: 66 банкнот.

Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан сказав, що українці тримають значну частину своїх заощаджень у готівковій гривні найвищих номіналів у 500 та 1000 гривень, яких стає все більше.

Водночас НБУ не планує випускати банкноту у понад 1000 гривень.